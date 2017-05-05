Житель Куньинского районе стал жертвой мошенников при покупке запчастей в интернете
Житель Куньинского района лишился более чем 60 тысяч рублей при попытке приобрести автомобильные запчасти в интернете.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионально УМВД, мужчина перевёл на указанный мошенниками адрес в счёт оплаты деньги, однако заказанные запчасти до сих пор так и не получил. В результате мужчина обратился за помощью в полицию. На основании его заявления ОМВД России по городу Великие Луки проводит проверку.