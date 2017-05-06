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Общество

7 мая в Псковской области местами возможны дожди и ночные заморозки

В воскресенье, 7 мая, в Псковской области ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дожди, сообщили Псковскому агентству информации в региональном ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогнозируемая температура воздуха по области: ночью -1…+4, днём +7…+12 градусов Цельсия.

Также ожидается ветер северных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду и низкое атмосферной давление.

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