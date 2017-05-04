Накануне 2 тура президентских выборов во Франции WikiLeaks опубликовала переписку предвыборного штаба Макрона

10:34, 06 мая 2017, ПАИ

Накануне 2-го тура президентских выборов во Франции сайт WikiLeaks опубликовал утечку переписки (речь о сотнях тысяч электронных писем, фото и приложений) предвыборного штаба считающегося фаворитом кандидата Эммануэля Макрона общим объёмом около 9 Гб. В том числе отдельными архивами для скачивания были опубликованы финансовые документы.

В штабе Макрона осудили публикацию документов и часть опубликованных писем назвали фальшивыми.

В результате комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции призвала СМИ воздержаться от публикации данных этой утечки, сообщает «РИА Новости».

«В ожидании собрания комиссии, которое состоится в ближайшие часы, ее председатель обращает внимание средств массовой информации на то чувство ответственности, которое они должны продемонстрировать, поскольку в опасности находятся свободное выражение голосов избирателей и подлинность голосования. Таким образом, он требует от средств массовой информации, и в частности от их интернет-сайтов, не сообщать о содержании этих данных, напоминая, что распространение ложной информации может преследоваться по закону «, — говорится в официальном заявлении.

Между тем организация WikiLeaks заявила, что пока не обнаружила фейковые письма в утечке переписки штаба Эммануэля Макрона. «На данным момент мы не обнаружили фейки в #MacronLeaks и мы скептически относимся к тому, что штаб Макрона оказался быстрее нас», — написала организация в своем микроблоге Twitter.

Напомним, во второй тур президентских выборов вышли Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен: они набрали в первом туре 24,01% и 21,3% голосов избирателей соответственно.