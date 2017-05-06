На репетиции Парада Победы в Пскове 5 мая приняли решение повторную проверку готовности не проводить (ФОТО)

11:21, 06 мая 2017, ПАИ

Вечером в пятницу, 5 мая, на площади Ленина в Пскове прошла репетиция Парада Победы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в ходе репетиции руководители служб города и области, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и УМВД России по городу Пскову отработали слаженность действий самой зрелищной части празднования 9 мая. На репетиции присутствовали первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-спикер Псковского областного собрания Виктор Остренко, и.п. главы Пскова Сергей Гаврилов, сити-менеджер Игорь Калашников и командир 76 дивизии Алексей Наумец.

Мероприятие началось в 19:00. Сначала прошла репетиция 25-минутного плац-концерта, которым завершится Парад Победы. Хореографические коллективы несколько раз исполнили все номера. Всего было задействовано порядка 300 артистов.

В этом году постановщики впервые планируют задействовать в плац-концерте стилизованные военные УАЗы и грузовик для придания сценам большей зрелищности, добавили в пресс-службе.

340 воспитанников Центра внешкольной работы «Патриот» и юнармейцев отработали прохождение в составе колонны акций «Солдатский платок», «100 Героев Советского Союза», «Бессмертный полк». Часть воспитанников «Патриота» будут встречать и сопровождать ветеранов до трибун и во время шествия, им также будут помогать курсанты псковского филиала Академии ФСИН и волонтеры.

В ходе репетиции сотрудники полиции и ГИБДД отработали обеспечение безопасности людей на мероприятии. В УМВД отметили, что в оцеплении задействованы сотрудники ППС, участковые уполномоченные и народные дружинники. В день празднования 72-й годовщины Победы для обеспечения общественного порядка на улицах полиция выставит около 300 сотрудников.

В 21.00 началась тренировка военных: прохождение парадных коробок воинов Псковского гарнизона (1090 человек) и воспитанников Псковского кадетского корпуса, которым впервые выпала честь представлять свое учебное учреждение на Параде Победы, а также проезд военной техники. В этом году в парадном строю зрители увидят 49 единиц техники, из них 33 - гусеничной. Также впервые псковская дивизия выведет на парад специальные квадроциклы.

В ходе прогона были отработаны перемещения автомобилей УАЗ, на которых перемещаются командующий парадом и принимающий его офицеры, проверена работа звуковых систем, четкость и слаженность действий знаменной группы.

По результатам нескольких прогонов было принято решение повторную репетицию, которая намечалась на 7 мая, не проводить.