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Общество

В Зелёном театре Пскова стартует 3-дневный бесплатный показ ретро-кинофильмов и концертов к Дню Победы

С сегодняшнего дня, 6 мая, в Зелёном театре Пскова стартует трёхдневная программка, посвящённая празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, вплоть до 8 мая все желающие бесплатно смогут посетить  в Зелёном театре концерты и показы ретро-кинофильмов.

Ежедневно с 14:00 до 18:00 в театре под открытым небом будут показывать художественные кинофильмы на военную тематику. На экране Зеленого театра будет представлены кинопроизведения, вошедшие в классику советского кинематографа: «В бой идут одни старики» (реж. Л. Быков), «Проверка на дорогах (реж. А. Герман), «Максим Перепелица» (реж. А. Граник) и «Торпедоносцы» (реж. С. Аранович).

По окончании кинопоказа в 18:00 на сцену Зеленого театра будут выходить артисты. Сегодня, 6 мая, с отдельной программой для псковичей и гостей города выступает творческая группа «Королев Продакшн» (шоу-балет «Баккара», исполнители вокального жанра - Джана и Алена Шайн). Программа сопровождается специальным видеорядом.

7 мая на сцене Зеленого театра свое творчество представят участники популярных творческих коллективов города Пскова: Народный коллектив ансамбль «Театр танца «Русские узоры», театр-студия «Всё звезды», вокальная студия «Фламинго», хореографический коллектив «Шоу-балет «Небеса».

8 мая на сцене Зеленого театра ансамбль «Псковский десант» 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова III-ей степени десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии выступит с праздничной программой «С Победой вас, друзья!»

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