В Пскове чиновники обсудили судьбу псковских памятников с участниками градозащитной группы из соцсети «Вконтакте»

11:59, 06 мая 2017, ПАИ

В пятницу, 5 мая, в Псковской областной научной библиотеке состоялась общественная пресс-конференция, посвященная судьбе объектов культурного наследия Пскова в свете предстоящих Международных Ганзейских дней Нового времени в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, поводом для мероприятия послужил общественный запрос в Госкомитет Псковской области по охране объектов культурного наследия от имени участников «Сообщества защиты памятников Пскова», организованного в соцсети «Вконтакте».

Актив сообщества в составе нескольких десятков человек занимается мониторингом и фотофиксацией состояния памятников Пскова. В своем запросе общественники выразили обеспокоенность судьбой ряда зданий в историческом центре города.

Председатель госкомитета Елена Яковлева сообщила, что по поступившему запросу были сформированы специальные списки объектов, согласно которым сотрудники комитета ведут работу по проверке наличия статуса памятника, непосредственно собственника и исполнения им охранных обязательств. Руководитель областного комитета подчеркнула, что из перечня объектов ни один не подписан к сносу. Более того, большая часть из них обрела новых собственников либо арендаторов, и в настоящее время речь идет о намерениях проведения ими ремонтно-реставрационных либо противоаварийных работ и последующего приспособления под различные нужды. В конечном итоге, по мнению Елены Яковлевой, все объекты культурного наследия должны найти ответственного пользователя.

В качестве примера Елена Яковлева привела Дома Валуева (Дома Губернатора), по которому проводится конкурс на реставрацию и приспособление под детскую библиотеку и региональное отделение Российского военно-исторического общества. Срок окончания работ намечен на 2018 год. До 2020 года собственник должен завершить ремонтно-реставрационные работы жилого флигеля Дома Масона на Комсомольском пер., 4а. В текущем году противоаварийные работы, а до 2023 года ремонтные ожидают Дом доходный Медема (ул. Гоголя, 14). Начинается ремонт фасада и приспособление под учреждение общепита Дома жилого Белова (дома Клюге) на Октябрьском пр., 10А. К 2021 году приведут в порядок путем ремонтно-восстановительных работ Дом Кузнецова на ул. Воровского, 9. Запланирована реставрация Двора Лапина — флигеля и жилых домов — по ул. Гоголя, 50 до конца 2019 года. На пресс-конференции шла речь и о других объектах культурного наследия Пскова, чья судьба пока не определена, но работа по ним ведется.

Елена Яковлева также напомнила собравшимся, что при госкомитете по охране объектов культурного наследия создана межведомственная группа. Дважды в месяц на заседания группы приглашают собственников объектов, обсуждают их планы по охране и сохранению памятников. Кроме того, существует механизм общественного контроля охраны памятников — это Общественный совет при госкомитете, новый состав которого сейчас формирует Общественная палата Псковской области. Елена Яковлева обратила внимание общественности, что в совет может войти любой гражданин.

В завершение руководитель госкомитета добавила, что пресс-конференция — лишь первый шаг к последующим мероприятиям с участием представителей подведомственных учреждений и общественности: круглым столам, информационных часам. Стороны договорились провести второе подобное мероприятие в начале июня.