На юге Псковской области сегодня состоится открытие 8-го этапа Кубка России по Ралли «Голубые озёра 2017»

12:29, 06 мая 2017, ПАИ

Сегодня на юге Псковской области стартует ралли «Голубые озёра 2017», которое является 8 этапом Кубка России, а также имеет также статус III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

На гонку заявились более 50 экипажей. Среди них 2 экипажа из Псковской области: великолучан Владислава Супруга и Олега Стебнюка (они будут выступать на Renault Logan, который был неоднократным победителем монокубка «Renault Logan Cup») и псковичей Максима Павлова и Сергея Пушкаря (они также будут выступать на Renault Logan, но технически более совершенном, чем у великолучан).

Церемония открытия гонки и показательные выступления участников пройдут сегодня в 19:00 в Великих Луках у ТЦ «Апельсин».

Старт ралли состоится в воскресенье, 7 мая, в 10:00 из деревни Рокачино Пустошкинского района. Гонщикам предстоит проехать порядка 200 км, из которых около 83 км – общая протяжённость грунтово-гравийных скоростных участков. Зрительские зоны расположатся в Пустошкинского района в деревне Колпино («Трамплин»), в деревне Сергейцево («Поворот») и в деревне Ореховно.

В связи с проведением гонки 7 мая некоторые дороги в Пустошкинском районе будут перекрыты.

Церемония награждения победителей состоится 7 мая в 21:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени Мусоргского в Великих Луках.