Сегодня на заседании киноклуба при Псковской областной библиотеки покажут снятый в Мелётово военный фильм

12:47, 06 мая 2017, ПАИ

Сегодня в 14:00 в конференц-зале Псковской областной универсальной научной библиотеки состоится очередное заседание киноклуба, на котором вниманию зрителей будет предложен художественный фильм «Пока фронт в обороне».

Как сообщили Псковскому агентству информации в госкомитете региона по культуре, съемки фильма проходили в деревне Мелётово Псковского района в 1964 году. Кинокартина была снята на киностудии «Ленфильм» режиссёром Юлием Файтом по мотивам рассказов Юрия Нагибина «Бой за высоту» и «Павлик». Писатель стал и автором сценария фильма.

События киноленты разворачиваются на Волховском фронте в 1942 году. Молодой политрук отдела контрпропаганды штаба дивизии Русанов рвется в настоящий бой с врагом. Оценив его способности, начальство оправляет политрука на передовую для распространения контрпропаганды среди немцев. В часы затишья он проходит по несколько километров ради того, чтобы увидеть Катю, связистку соседнего участка фронта…

В ролях: Виктор Авдюшко, Светлана Светличная, Владимир Костин, Григорий Аронов, Виталий Матвеев, Владислав Ковальков, Георгий Кулбуш, Лев Степанов, Мария Самойлова, Александр Демьяненко, Александр Анисимов, Игорь Косухин.

Продолжительность: 81 минута.

Вход на заседание киноклуба свободный.