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Культура

7 мая в музее-заповеднике «Михайловское» пройдёт вечер-воспоминание «Летописец рода Пушкиных»

В воскресенье, 7 мая, в малом зале Научно-культурного центра музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах состоится вечер-воспоминание «Летописец рода Пушкиных».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, эта встреча приурочена к 90-летию со дня рождения писателя, историографа рода Пушкиных, опочанина Виктора Михайловича Русакова (8 мая 1927, Авдеево Опочецкого района Псковской области — 8 ноября 2011, Опочка).

Виктор Русаков подписывает для Пушкинского Заповедника книгу «Рассказы о потомках Александра Сергеевича Пушкина» (увидела свет в 2009 году силами музея-заповедника).

Ожидается, что гостями музея в этот день станет прапраправнук Пушкина москвич Андрей Александрович Кологривов, а также близкие друзья В.М. Русакова из Опочки. В программе вечера — слово об исследователе, фильм, снятый о нём силами Пушкинского Заповедника, выставка книг Виктора Русакова, в первую очередь — книг о потомках поэта, большими тиражами и со многими переизданиями выходивших в свет при жизни писателя.

Вход на встречу, которая начнётся в 17:00, свободный для всех желающих.

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