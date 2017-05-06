7 мая в музее-заповеднике «Михайловское» пройдёт вечер-воспоминание «Летописец рода Пушкиных»

12:58, 06 мая 2017, ПАИ

В воскресенье, 7 мая, в малом зале Научно-культурного центра музея-заповедника «Михайловское» в Пушкинских Горах состоится вечер-воспоминание «Летописец рода Пушкиных».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, эта встреча приурочена к 90-летию со дня рождения писателя, историографа рода Пушкиных, опочанина Виктора Михайловича Русакова (8 мая 1927, Авдеево Опочецкого района Псковской области — 8 ноября 2011, Опочка).

Ожидается, что гостями музея в этот день станет прапраправнук Пушкина москвич Андрей Александрович Кологривов, а также близкие друзья В.М. Русакова из Опочки. В программе вечера — слово об исследователе, фильм, снятый о нём силами Пушкинского Заповедника, выставка книг Виктора Русакова, в первую очередь — книг о потомках поэта, большими тиражами и со многими переизданиями выходивших в свет при жизни писателя.

Вход на встречу, которая начнётся в 17:00, свободный для всех желающих.