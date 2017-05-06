Метеорологи прогнозируют резкое похолодание и снег в ЦФО и Москве накануне 9 мая

13:22, 06 мая 2017, ПАИ

Накануне Дня Победы, 8 мая, в Москве и по всему Центральному федеральному округу ожидается резкое ухудшение погоды: на смену теплу придёт сильное похологодание, при этом ожидается выпадение снега и заморозки. Об это со ссылкой на директора Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда сообщает «Интерфакс».

«Мы выпускаем предупреждение о неблагоприятных погодных условиях по всему Центральному федеральному округу. Несмотря на то, что сейчас в Москве достаточно теплая погода, уже завтра ситуация начнет меняться, а 8 мая под влиянием циклона мы прогнозируем сильный заток холодных воздушных масс, который приведет к длительным интенсивным осадкам», - сказал Вильфанд.

По его словам, накануне праздника и в ночь на 9 мая выпадет минимум половина месячной нормы осадков, причем из-за сильного понижения температуры ожидается, что этой будет снег. При этом прогнозируется сильный ветер со скоростью 15-20 м/с, в ночные и утренние часы - гололедица и налипание мокрого снега на провода.

«Мы даже прогнозируем установление временного снежного покрова до 10 см. Если температура в ночь на 9 мая будет ниже нуля, он не сойдет к утру», - сказал метеоролог.

Однако, добавил он, непосредственно 9 мая в светлое время погодные условия начнут постепенно улучшаться. Однако в этот день в Москве будет все-таки холодно (утром — от 0 до плюс 2, днем — до плюс 5-6)) и ветрено, вероятность осадков сохранится, хотя они ослабеют.