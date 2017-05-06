40 водителей внедорожников заявились на традиционные офроад-соревнования в Новоржевском районе

13:47, 06 мая 2017, ПАИ

40 участников заявились на традиционнные международные соревнования водителей внедорожников "Кудяевские озёра", которые проходят сегодня в районе деревни Кудяево Новоржевского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы соревнований, посвящённых Дню Победы.

Участники разделены на 4 группы: «Стандарт», «Подготовленный класс», «Спорт» и «Экстрим». Целиком трасса представляет собой кольцо протяженностью 3 километра. Участникам нужно будет преодолеть определённое количество кругов за установленное время.

Зрители гонки могут поиграть в настольный теннис, пострелять в тире, посоревноваться в гирьевом спорте и армреслинге.