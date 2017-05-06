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Общество

В Пскове на улице Текстильной открылась ярмарка «Сажанец-2017»

В пятницу, 5 мая, в Пскове на муниципальной площадке рынка, расположенной на улице Текстильной, открылась сезонная ярмарка «Сажанец-2017», которую организует МКУ «Снежинка» для поддержки местных сельхозпроизводителей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, участие в мероприятии принимают 40 предпринимателей, крестьянских, фермерских хозяйств, садоводов-любителей из Пскова, Смоленска, Павловская, Псковского и Печорского района, а также из Республики Беларусь. Они представили покупателям сельскохозяйственную продукцию по ценам производителей: саженцы, рассаду, удобрения, пленку, продукты питания.

Ярмарка будет работать и сегодня, 6 мая, а сами торговые ряды на улице Текстильной, 9 (проезд автобусом № 11 до остановки «ул. Текстильная») продолжат работу до окончания октября.

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