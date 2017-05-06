Псковская театральная школа-мастерская «Гвозди» покажет спектакль на основе собранных учениками интервью

14:16, 06 мая 2017, ПАИ

20 мая в 15:00 на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в рамках фестиваля «Другое искусство» театральная школа-мастерска «Гвозди» представит зрителям спектакль «Первый раз». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, эта документальная постановка, которая основана на интервью, собранных учащимися мастерской, и создана специально для фестиваля «Другое искусство».

В ходе интервью, на основе которых создан спектакль, участники постановки спрашивали у интервьюируемых, каково это первый раз побриться, влюбиться, самостоятельно приготовить яичницу, поцеловаться, искупаться, потерять друга, напиться и найти любовь..

В пресс-службе показали фрагмент из такого интервью с мальчиком Матвеем в возрасте 7 лет:

«- Как ты думаешь, любить - как это, это когда в животе бабочки?

- Это что значит?...

- Ну, когда... так говорят просто...

- Нет, у меня нормальная еда в животе - куча мороженого»

Отметим, постановка имеет возрастное ограничение 12+.

Напомним, вход на все мероприятия фестиваля бесплатный. Чтобы попасть на этот спектакль, нужно получить пригласительный билет в кассе Псковского театра драмы.

«Дорогие зрители, обратите внимание, что вход по пригласительным билетам осуществляется только на спектакли большой и малой сцены, а также на концерт группы «Маша и медведи». На все остальные события фестиваля вход свободный», - отметили в пресс-службе.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь >>>.