Ален Делон объявил о завершении карьеры в кино после съёмок осенью

14:52, 06 мая 2017, ПАИ

Знаменитый французский актёр Ален Делон объявил о намерении завершить карьеру в кино после съемок осенью нынешнего года в последнем фильме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Parisien.

«Это будет мой последний фильм, я как боксер, который не хочет участвовать в лишнем бою, не хочу сниматься в лишнем фильме», - заявил 81-летний актер.

Он также отметил, что картина будет рассказывать о любви между мужчиной его возраста и женщиной лет пятидесяти. Партнершей Делона станет Жюльетт Бинош.

Напомним, Делон не снимался в кино с 2008 года, когда вышла картина «Астерикс на Олимпийских играх», где актёр сыграл Цезаря. Помимо кино, актер также работает в театре и снимается в телесериалах.