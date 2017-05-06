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Культура

Ален Делон объявил о завершении карьеры в кино после съёмок осенью

Знаменитый французский актёр Ален Делон объявил о намерении завершить карьеру в кино после съемок осенью нынешнего года в последнем фильме.  Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Parisien.

«Это будет мой последний фильм, я как боксер, который не хочет участвовать в лишнем бою, не хочу сниматься в лишнем фильме», - заявил 81-летний актер.

Он также отметил, что картина будет рассказывать о любви между мужчиной его возраста и женщиной лет пятидесяти. Партнершей Делона станет Жюльетт Бинош.

Напомним, Делон не снимался в кино с 2008 года, когда вышла картина «Астерикс на Олимпийских играх», где актёр сыграл Цезаря. Помимо кино, актер также работает в театре и снимается в телесериалах.

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