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Спорт

В первом мачте ЧМ по хоккею сборная России обыграла шведов в серии буллитов

Сборная России по хоккею начала участие в Чемпионате мира 2017 года с победы над национальной командой Швеции со счётом 2:1 (0:1, 0:0,1:0, 0:0, 1:0).

Как сообщает «Интерфакс», на 15-й минуте Элиас Линдхольм вывел сборную Швеции вперед, а россиянам удалось отыграться лишь в 3-м периоде: отличился Сергей Андронов. Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме, который впервые в истории чемпионатов мира прошел в формате 3х3, победителя также выявить не удалось. В результате в серии буллитов победным оказался бросок Артемия Панарина.

В другом матче сборная Белоруссии уступила Финляндии со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

Напомним, сборная России играет в группе А, где, помимо Швеции, ее соперниками станут США, Словакия, Германия, Латвия, Дания и Италия. В плей-офф выходят команды, занявшие первые четыре места в своей группе; команда, которая займёт восьмое место, вылетит в первый дивизион чемпионата мира 2018 года. Финал пройдет 21 мая в Кёльне.

Следующий матч сборная России проведет 7 мая с Италией (начало – 13:15 мск).

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