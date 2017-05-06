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Общество

6 мая в в микрорайонах Пскова пройдёт ряд праздничных мероприятий

В Пскове в преддверии 9 мая, когда будет отмечаться 72 годовщина Победы в Великой Отечественной войне, в ближайшие дни пройдут праздничные мероприятия.

Так, в воскресенье, 7 мая, в 12:00 возле общественного центра микрорайона «Псковкирпич» (улица Карбышева, 4) пройдут концертно-интерактивная программа.

Параллельно с 12:00 до 14:00 праздничную программу в Детском парке представят учащиеся Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. После окончания программы учащиеся школ города там же в Детском парке будут поздравлять ветеранов с предстоящим праздником.

В 16:00 концертно-интерактивные программы стартуют у Центральной городской библиотеки в сквере на «Четырех углах» (улица Конная, 6) и возле детской экологической библиотеки «Радуга» (улица Новоселов, 11).

Затем в 17:00 в сквере у Дома офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5) пройдёт выступление солистов Народного коллектива вокальной студии «Признание» под названием «Салон бальных танцев».

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