В Ганновере эвакуируют примерно 50 000 человек для обезвреживания 5 бомб времён Второй Мировой войны

15:47, 06 мая 2017, ПАИ

В Ганновере (Германия) в воскресенье, 7 мая, из своих домов будут временно эвакуированы примерно 50 тысяч жителей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на BBC, это необходимо для обезвреживания сразу 5-ти авиабомб времён Второй Мировой войны.

Власти рассчитывают завершить сапёрную операцию уже к вечеру.

Эвакуация запланирована на 09:00. Она коснется не только жилых домов, но и, среди прочего, медицинской клиники и завода. Жителям советуют взять с собой наиболее необходимые лекарства и не забыть отключить газ и электроприборы.

Для того, чтобы занять досуг эвакуированных людей, городские власти организовали целую серию мероприятий специально для них. Это - посещение музеев и спортивных мероприятий, показы фильмов для детей. Кроме того, в Ганновере приготовят несколько десятков тысяч порций супа для раздачи местным жителям.