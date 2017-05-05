Житель Пыталовского района за возбуждение межнациональной вражды приговорён к обязательным работам

16:38, 06 мая 2017, ПАИ

Житель Пыталовского района Максим Фирсов 1994 года рождения признан судом виновным в возбуждении ненависти и вражды по признакам расы и национальности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, суд установил, что обвиняемый, который придерживается националистических взглядов, в течении 2-х лет неоднократно размещал в интернет различные фото, аудио и видеофайлы, содержащие оскорбительные характеристики лиц, выделяемых по признаку принадлежности к национальности. Также юноша публиковал высказывания враждебного, агрессивного либо уничижительного характера по отношению к людям в связи с их расовой, национальной принадлежностью.

Обвиняемый свою вину признал и с обвинением согласился полностью.

В результате он был признан виновным по части 1 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности) и приговорён к обязательным работам сроком 240 часов.