В РПЦ поддержали идею запретить работу гипермаркетов по воскресеньям

16:48, 06 мая 2017, ПАИ

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион сегодня, 6 мая, в программе «Церковь и мир» на телеканале «России-24» назвал разумным предложение группы сенаторов запретить магазинам крупных торговых сетей работать по воскресеньям.

«Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье - это время, когда они в храм идут», - сказал Иларион.

Как передаёт «Интерфакс», он предположил, что одна из причин, по которым разрушается так много семей в России, заключается именно в том, что «у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом, и как раз воскресенье очень часто используется для шопинга».

«Кроме того, здесь встает вопрос о людях, которые работают в этих организациях, ведь они лишаются возможности в воскресенье пойти в храм, побыть со своей семьей. И этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов. Идея вернуть людям воскресенье правильная», - сказал иерарх.

При этом он привел в пример западные страны, где ограничение работы магазинов по воскресеньям, по его мнению, «оказывает благотворное действие на людей». «Просто люди свой график перестраивают: закупать продукты ездят по субботам, а воскресенье оставляют для церкви и семьи», - добавил митрополит.

Напомним, ранее стало известно, что рабочая группа комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике готовит законопроект, который предлагает, в частности, запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также в воскресенье.

Эту идею уже раскритиковали в Федеральной антимонопольной службе, а также в Минпромторге. Первый вице-премьер Игорь Шувалов также присоединился к критике идеи ограничить время работы гипермаркетов, выдвинутой сенаторами: «В отношении ограничения работы гипермаркетов: нужно думать не как ограничить, а как давать возможности. Поэтому я за то, чтобы давать возможности и поддерживать, а не ограничивать никого», - заявил он журналистам.