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В двух волостях Невельского района обнаружили взрывоопасные предметы

Сегодня, 6 мая, в двух новостях Невельского района были обнаружены взрывоопасные предметы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, около 10:00 в районе деревни Палкино Лобковской волости Невельского района был обнаружен один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны, который был обезврежен сапёрной группой поисково-спасательного отряда Великих Лук.

Затем около 14:20 в деревне Гусево Артёмовской волости Невельского района были обнаружены 2 взрывоопасных предмета времён войны, которые также были обезврежены сапёрами из Великих Лук.

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