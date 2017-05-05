В двух волостях Невельского района обнаружили взрывоопасные предметы

16:57, 06 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 6 мая, в двух новостях Невельского района были обнаружены взрывоопасные предметы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, около 10:00 в районе деревни Палкино Лобковской волости Невельского района был обнаружен один взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны, который был обезврежен сапёрной группой поисково-спасательного отряда Великих Лук.

Затем около 14:20 в деревне Гусево Артёмовской волости Невельского района были обнаружены 2 взрывоопасных предмета времён войны, которые также были обезврежены сапёрами из Великих Лук.