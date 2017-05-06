7 мая «Псков-747» на выезде сыграет с тверской «Волгой»

17:27, 06 мая 2017, ПАИ

В воскресенье, 7 мая, футбольный клуб «Псков-747» сыграет на выезде в Твери на стадионе «Химик» против местной «Волги» в рамках 22-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в зоне «Запад».

Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-атташе псковского клуба Андрей Лупанов, в первом круге в матче в «Волгой» псковичи на своём поле добились успеха со счётом 1:0.

Игра начнётся в 15:00. Трансляция матча будет организована на сайте «Псков-747».