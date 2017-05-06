0
13:47
40 водителей внедорожников заявились на традиционные офроад-соревнования в Новоржевском районе
12:29
На юге Псковской области сегодня состоится открытие 8-го этапа Кубка России по Ралли «Голубые озёра 2017»
21:18
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
15:08
#БегусПсковом
14:31
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
13:04
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
18:20
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ВИДЕО)
Еще новости
Спорт

7 мая «Псков-747» на выезде сыграет с тверской «Волгой»

В воскресенье, 7 мая, футбольный клуб «Псков-747» сыграет на выезде в Твери на стадионе «Химик» против местной «Волги» в рамках 22-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ в зоне «Запад».

Как сообщил Псковскому агентству информации пресс-атташе псковского клуба Андрей Лупанов, в первом круге в матче в «Волгой» псковичи на своём поле добились успеха со счётом 1:0.

Игра начнётся в 15:00. Трансляция матча будет организована на сайте «Псков-747».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

40 водителей внедорожников заявились на традиционные офроад-соревнования в Новоржевском районе
06 мая 2017
40 водителей внедорожников заявились на традиционные офроад-соревнования в Новоржевском районе
На юге Псковской области сегодня состоится открытие 8-го этапа Кубка России по Ралли «Голубые озёра 2017»
06 мая 2017
На юге Псковской области сегодня состоится открытие 8-го этапа Кубка России по Ралли «Голубые озёра 2017»
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
05 мая 2017
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
05 мая 2017
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
05 мая 2017
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ВИДЕО)
04 мая 2017
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ВИДЕО)
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 мая 2017
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Опубликованы первые итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды»
04 мая 2017
Опубликованы первые итоги 72-й легкоатлетической эстафеты на призы «Псковской правды»

Идет загрузка...