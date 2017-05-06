Сотрудник МЧС, участковый и глава волости провели профилактический рейд в деревне Разувайка Опочецкого района

17:39, 06 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 6 мая, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с участковым УП МО МВД России «Опочецкий» и главой сельского поселения «Пригородная волость» проведен профилактический рейд в деревне Разувайка Опочецкого района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС РФ по Псковской области, в ходе рейда был организован сход граждан, на который пришли 7 человек. Также участники рейда провели обход жилых домов и проинструктированы 12 человек.

С жителями деревни проводились профилактические беседы о соблюдении правил пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации элетрооборудования и печного отопления, о недопущении неосторожного обращения с огнём, о соблюдение требований пожарной безопасности в период весенних палов травы и требований пожарной безопасности в лесах.