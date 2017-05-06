В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками
В преддверии 9 мая в столовой Санкт-Петербургского госуниверситета появились блюда, украшенные съедобными георгиевскими ленточками.
Фотографии своеобразных кулинарных украшений сегодня, 6 мая, опубликовало издание «Фонтанка.ру».
Сообщается, что учащимся и преподавателям юридического факультета СПбГУ предлагают на выбор несколько салатов, в том числе оливье, на которых сверху из моркови и маслин выложили один из главных атрибутов Дня Победы.