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Общество

Пушкиногорские школьники и сотрудники музея «Михайловское» высадили 200 сеянцев сосны возле музейного комплекса в Бугрово

Двести сеянцев сосны обыкновенной посадили пушкиногорские школьники и сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» на территории знаменитых Михайловских рощ вблизи музейного комплекса «Пушкинская деревня» в Бугрово.

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева со ссылкой на главного хранителя музейных территорий Екатерину Дмитриеву, акция «Пусть шумят Михайловские рощи» была посвящена Году экологии в России. В ней приняли участие ученики средних и старших классов Пушкиногорской санаторной школы-интерната.

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