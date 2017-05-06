Пушкиногорские школьники и сотрудники музея «Михайловское» высадили 200 сеянцев сосны возле музейного комплекса в Бугрово
Двести сеянцев сосны обыкновенной посадили пушкиногорские школьники и сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» на территории знаменитых Михайловских рощ вблизи музейного комплекса «Пушкинская деревня» в Бугрово.
Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева со ссылкой на главного хранителя музейных территорий Екатерину Дмитриеву, акция «Пусть шумят Михайловские рощи» была посвящена Году экологии в России. В ней приняли участие ученики средних и старших классов Пушкиногорской санаторной школы-интерната.