В Пскове состоялась массовая пробежка, посвященная Дню Победы

00:13, 07 мая 2017, ПАИ

В субботу, 6 мая, в 12:00 в Пскове на набережной реки Псковы возле Советского (Троицкого) моста прошла массовая пробежка в честь Дня победы. Участники акции должны были пробежать 1945 метров. Перед забегом они сделали разминку, которую провел руководитель городской Федерации ММА Руслан Мурадалиев. После окончания мероприятия всем участникам раздали георгиевские ленточки и рассказали, как правильно их носить, сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции.

«Массовая пробежка - это форма досуга и общения молодежи, которая становится популярной. Кроме того, такой досуг, если он постоянный, является полезным, так как физическая форма помогает хорошо выглядеть и быть более работоспособным. С большим удовольствием откликнулся на предложение ребят из «Трезвой России», получил много позитивных эмоций, надеюсь, что будем встречаться регулярно", - отметил председатель госкомитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области Иван Штылин.

Региональный координатор организации «Трезвая Россия» по Псковской области Эльхан Мехтиев, в свою очередь, отметил, что массовая пробежка является пропагандой здорового образа жизни и патриотического воспитания. «Для каждого человека нет большей ценности, чем здоровье. Всем нам хорошо известно, что занятие спортом является основополагающим средством поддержания и укрепления здоровья, также профилактикой различных заболеваний. Ну и приятно было наблюдать, что во время пробежки к нам присоединялась молодежь, находившаяся рядом. С каждой неделей нас становится все больше и больше, а такая пробежка думаю, войдет в традицию».

«В современных условиях особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного здоровья человека. В настоящее время в стране формируются активный интерес к здоровому образу жизни», - прокомментировала акцию сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева.

Напомним, что организаторами акции выступают Федеральный проект «Трезвая Россия», Союз ММА России и УКОН УМВД России по Псковской области.