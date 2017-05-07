День радио отмечается 7 мая

09:36, 07 мая 2017, ПАИ

7 мая отмечается День радио. Как пишет сalend.ru, именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества российский физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим, правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным Днём радио, что позднее было утверждено и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

День радио - это профессиональный праздник работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков — радиолюбителей.

Напомним, что 18 апреля во многих странах мира отмечается еще один праздник всех энтузиастов-радиолюбителей — Всемирный день радиолюбителя, а 13 февраля — Всемирный день радио.

