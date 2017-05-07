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Петербуржцы Александр Осипов и Александр Андреев выиграли слалом на открытии ралли «Голубые озёра – 2017»

6 мая в городе Великие Луки на парковке у торгового центра «Апельсин» состоялась церемония открытия ралли «Голубые озёра – 2017», которое является VIII этапом Кубка России, III этапом Чемпионата СЗФО и I этапом Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». После выступления официальных лиц состоялись показательные выступления участников гонки – слалом  на приз ТЦ «Апельсин», - сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

«Дистанция была короткой, динамичной и покорилась не всем. За ошибку в прохождении результат экипажа аннулировался», - рассказали в Федерации. Успешно пройти трассу удалось 43 экипажам.

По итогам соревнования самыми быстрыми оказались Александр Осипов и Александр Андреев из Санкт-Петербурга на автомобиле Mitsubishi Lancer EVO-9. На втором месте - москвичи Евгений Чикинёв и Владимир Евтюхов на Mitsubishi Lancer EVO-8, на третьем – Владислав Казаков и Иван Максимов из Москвы на Mitsubishi Lancer EVO-9.

Великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк на Renault Logan заняли 16 место.

Старт гонки состоится сегодня, 7 мая, в 10:00 из деревни Рокачино Пустошкинского района. Гонщикам предстоит проехать порядка 200 км, из которых около 83 км – общая протяжённость грунтово-гравийных скоростных участков. Зрительские зоны расположатся в Пустошкинского района в деревне Колпино («Трамплин»), в деревне Сергейцево («Поворот») и в деревне Ореховно.

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