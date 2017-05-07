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VIII этап Кубка России по ралли стартовал в Пустошкинском районе

В деревне Рокачино Пустошкинского района стартовало ралли «Голубые озёра – 2017» -  VIII этап Кубка России, III этап Чемпионата СЗФО и I этап Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».  Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, первыми на трассу ушли участники, выступающие в  зачёте «Наша классика», который второй год подряд есть только на псковских этапах Кубка России по ралли. В нём представлены отечественные автомобили семейств ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, АЗЛК, ИЖ с приводом на заднюю ось.

Среди участников Кубка России по ралли первыми стартовали Александр Осипов и Александр Андреев из Санкт-Петербурга. Всего на старт гонки вышли порядка 50 экипажей.

На фото: автомобиль псковичей после аварии на тестах

Для псковичей эти соревнования складываются не самым удачным образом, отметили в Федерации. Так, во время тестовых заездов накануне гонки выбыли из борьбы псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь.  «На длинной крутой пятёрке не выдержала задняя балка,  и не получилось удержать автомобиль на трассе», - рассказали в Федерации. Таким образом сегодня будет стартовать только один экипаж из Псковской области. Это великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк. Их стартовый номер - 44.

Кроме того, на старте гонки возникли проблемы у псковских экипажей безопасности. В автомобиле пилота Виктора Биченко закипел мотор, а в машине пилота Сергея Алексеева вышла из строя коробка передач.

Напомним, что экипажам сегодня предстоит проехать порядка 200 км, из которых около 83 км – общая протяжённость грунтово-гравийных скоростных участков. Зрительские зоны расположены в Пустошкинского района в деревне Колпино («Трамплин»), в деревне Сергейцево («Поворот») и в деревне Ореховно. 

В связи с проведением гонки 7 мая некоторые дороги в Пустошкинском районе будут перекрыты.

Церемония награждения победителей состоится 7 мая в 21:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени Мусоргского в Великих Луках.

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