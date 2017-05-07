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Общество

Дни Вооружённых сил и связиста радиотехнической службы ВМФ празднуют в России

Сегодня, 7 мая, в России отмечают День Вооружённых сил и День связиста и специалиста радиотехнической службы Военно-морского флота отмечают в России.

Как пишет сalend.ru, 7 мая 1992 года президент России подписал распоряжение об организационных мерах по созданию Министерства обороны и Вооружённых сил Российской Федерации. С тех пор эта дата считается Днем создания ВС России.

Российские Вооружённые силы имеют трёхвидовую структуру, которая в большей степени соответствует сегодняшним требованиям и позволяет повысить эффективность боевого применения вооружения, серьезно упростить взаимодействие различных видов Вооружённых сил и удешевить систему управления войсками. В настоящее время Вооружённые силы структурно включают в себя три вида: Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-морской флот; два рода войск: Ракетные войска стратегического назначения и Воздушно-десантные войска; а также войска, не входящие в виды Вооруженных сил, тыл Вооруженных сил, службу расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации.

На сегодняшний день численность личного состава Вооружённых сил составляет более миллиона человек. Штатная численность устанавливается Указом президента Российской Федерации, который является Верховным главнокомандующим ВС РФ, а органом управления вооруженными силами является Министерство обороны РФ. Также Вооружённые силы России отличаются наличием крупнейших в мире запасов оружия массового поражения, в том числе ядерного, и хорошо развитой системой средств его доставки.

Профессиональный праздник связистов и специалистов радиотехнической службы (РТС) Военно-морского флота России отмечается с 1996 года, когда своим приказом Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации установил перечень праздников и профессиональных дней для Военно-морского флота России.

К основным задачам Радиотехнической службы ВМФ относятся: работа системы освещения обстановки, установка, обслуживание и эксплуатация радиотехнического оборудования и аппаратуры на кораблях, судах, базах и учреждениях ВМФ. Сама служба входит в состав Главного командования ВМФ.

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