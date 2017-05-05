Три бани пострадали от огня из-за поджога в деревне Шильское Опочецкого района

11:37, 07 мая 2017, ПАИ

В деревне Шильское Опочецкого района пострадали от огня сразу три бани и один сарай. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной возгорания, по предварительным данным, был поджог одной из них.

Напомним, что пожар произошёл 7 мая около 3:20.

Сарай сгорел полностью, а в стоявшей рядом бане огонь уничтожил кровлю. Эти постройки принадлежали 79-летней жительнице Санкт-Петербурга.

Баня её соседа сгорела полностью. В третьей бане, принадлежавшей 71-летнему мужчине, выгорела кровля.