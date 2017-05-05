Чехол и зарядное устройство получил великолучанин вместо заказанного в Интернете телефона

11:52, 07 мая 2017, ПАИ

Чехол, зарядное устройство и защитную плёнку для телефона получил 26-летний житель Великих Лук вместо заказанного на одном из сайтов в Интернете «мобильника». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Заказывая телефон, молодой человек перевел на указанный счет более 6 тысяч рублей. А когда пришел в почтовое отделение за посылкой, то мобильного в ней не обнаружил.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в ОМВД России по городу Великие Луки проводится расследование.