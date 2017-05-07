0
12:16
Три экипажа выбыли из гонки на первой секции ралли «Голубые озёра-2017»
10:31
VIII этап Кубка России по ралли стартовал в Пустошкинском районе
13:47
40 водителей внедорожников заявились на традиционные офроад-соревнования в Новоржевском районе
12:29
На юге Псковской области сегодня состоится открытие 8-го этапа Кубка России по Ралли «Голубые озёра 2017»
21:18
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
15:08
#БегусПсковом
14:31
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
Еще новости
Спорт

Три экипажа выбыли из гонки на первой секции ралли «Голубые озёра-2017»

Три экипажа выбыли из борьбы в ходе первой секции ралли «Голубые озёра – 2017» - VIII этапа Кубка России, III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского», которое проходит сегодня, 7 мая, на юге Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, на первом скоростном участке из-за мотора сошли выступающие в зачёте «Наша классика» московичи Георгий и Сергей Кезиковы. На этом СУ двигатель подвёл петербуржцев Виктора и Игоря Леонтьевых. На втором спецучастке сошли Игорь Цуканов и Алексей Игнатов из Челябинска.

В абсолютном зачёте первую секцию гонку выиграли  Александр Осипов и Александр Андреев из Санкт-Петербурга.

В зачёте 2000Н победу одержали Александр Зайцев (Санкт-Петербург) и Юлия Шатохина (Ярославль), в классе 1600Н – петербуржцы Сергей Терентьев и Сергей Бойкиня, в зачёте «Наша классика» - Владимир и Вячеслав Степановы из Санкт-Петербурга.

Великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк завершили первую секцию гонки на 38-й позиции из 42 экипажей.

Напомним, что экипажам сегодня предстоит проехать порядка 200 км, из которых около 83 км – общая протяжённость грунтово-гравийных скоростных участков. Зрительские зоны расположены в Пустошкинского района в деревне Колпино («Трамплин»), в деревне Сергейцево («Поворот») и в деревне Ореховно. 

В связи с проведением гонки 7 мая некоторые дороги в Пустошкинском районе будут перекрыты.

Церемония награждения победителей состоится 7 мая в 21:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени Мусоргского в Великих Луках.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Три экипажа выбыли из гонки на первой секции ралли «Голубые озёра-2017»
07 мая 2017
Три экипажа выбыли из гонки на первой секции ралли «Голубые озёра-2017»
VIII этап Кубка России по ралли стартовал в Пустошкинском районе
07 мая 2017
VIII этап Кубка России по ралли стартовал в Пустошкинском районе
40 водителей внедорожников заявились на традиционные офроад-соревнования в Новоржевском районе
06 мая 2017
40 водителей внедорожников заявились на традиционные офроад-соревнования в Новоржевском районе
На юге Псковской области сегодня состоится открытие 8-го этапа Кубка России по Ралли «Голубые озёра 2017»
06 мая 2017
На юге Псковской области сегодня состоится открытие 8-го этапа Кубка России по Ралли «Голубые озёра 2017»
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
05 мая 2017
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
05 мая 2017
Президент польской ассоциации воздухоплавателей стал спортдиректором Международных соревнований в Великих Луках
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
05 мая 2017
На «Диско-лёд» приглашают псковичей 6 мая
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ВИДЕО)
04 мая 2017
72-я легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» (ВИДЕО)

Идет загрузка...