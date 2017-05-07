Три экипажа выбыли из гонки на первой секции ралли «Голубые озёра-2017»

12:16, 07 мая 2017, ПАИ

Три экипажа выбыли из борьбы в ходе первой секции ралли «Голубые озёра – 2017» - VIII этапа Кубка России, III этапа Чемпионата СЗФО и I этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского», которое проходит сегодня, 7 мая, на юге Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области, на первом скоростном участке из-за мотора сошли выступающие в зачёте «Наша классика» московичи Георгий и Сергей Кезиковы. На этом СУ двигатель подвёл петербуржцев Виктора и Игоря Леонтьевых. На втором спецучастке сошли Игорь Цуканов и Алексей Игнатов из Челябинска.

В абсолютном зачёте первую секцию гонку выиграли Александр Осипов и Александр Андреев из Санкт-Петербурга.

В зачёте 2000Н победу одержали Александр Зайцев (Санкт-Петербург) и Юлия Шатохина (Ярославль), в классе 1600Н – петербуржцы Сергей Терентьев и Сергей Бойкиня, в зачёте «Наша классика» - Владимир и Вячеслав Степановы из Санкт-Петербурга.

Великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк завершили первую секцию гонки на 38-й позиции из 42 экипажей.

Напомним, что экипажам сегодня предстоит проехать порядка 200 км, из которых около 83 км – общая протяжённость грунтово-гравийных скоростных участков. Зрительские зоны расположены в Пустошкинского района в деревне Колпино («Трамплин»), в деревне Сергейцево («Поворот») и в деревне Ореховно.

В связи с проведением гонки 7 мая некоторые дороги в Пустошкинском районе будут перекрыты.

Церемония награждения победителей состоится 7 мая в 21:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени Мусоргского в Великих Луках.