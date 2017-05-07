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Общество

С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и себя лично поздравил с отмечаемым сегодня, 7 мая, Днём радио работников и ветеранов отрасли связи и массовых коммуникаций региона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания, в поздравлении Александр Котов отметил, что современные технологии, в первооснове которых лежит изобретение русского учёного Александра Попова, кардинально изменили темп и качество повседневной жизни. «Радио, телевидение, мобильная связь и интернет сделали доступными оперативное получение и обмен информацией, быструю и качественную связь, предоставление государственных и коммерческих услуг в электронном виде», - подчеркнул он.

Развитие связи и телекоммуникации спикер регионального парламента назвал двигателем прогресса. «Информационные инновации способствуют росту экономики, совершенствуют социальную сферу, повышают эффективность государственного управления», - сказал он.

«От всей души поздравляю псковских связистов, работников радио и телевидения с праздником! Спасибо вам за добросовестный труд, ответственное отношение к делу, успешное решение сложных задач и постоянное стремление к новым высотам!» - заключил Александр Котов.

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