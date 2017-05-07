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Общество

6 тысяч призывников отправятся на службу в ВДВ

В течение всей весенней призывной компании 2017 года для прохождения военной службы по призыву в части Воздушно-десантных войск отправятся около 6 тысяч человек. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

При отборе на службу в ВДВ предпочтение отдается призывникам, имеющим высшее и среднее профессиональное образование, и получившим в ходе обучения профильную военно-прикладную специальность. Главные критерии отбора в ВДВ – отличное здоровье и физическая подготовленность, высокий уровень нервно-психической устойчивости, положительная социально-нравственная характеристика.

В Минобороны отметили, что в некоторых военных комиссариатах страны конкурс на военную службу в ВДВ  достигает до 30 человек на одно место.

В скором времени новобранцам предстоит осваивать тренажеры воздушно-десантного комплекса, участвовать в занятиях по наземной отработке элементов прыжка с парашютом, учиться укладывать парашюты и подготавливать боевую технику и грузы к десантированию. Затем новобранцы будут совершать парашютные прыжки из самолетов Ан-2, ИЛ-76, и вертолетов Ми-8 с различных высот, днем и ночью.

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