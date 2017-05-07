Как уберечь автомобиль от угона напомнили псковичам в полиции

13:32, 07 мая 2017, ПАИ

Чтобы уберечь автомобиль от угона в полиции псковичам рекомендуют оборудовать его охранной сигнализацией. Кроме того, следует дополнить электронику механическими приспособлениями для блокировки руля либо коробки передач или педалей, а также установить спутниковую систему слежения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночное время, если нет гаража, машину советуют ставить на охраняемых стоянках.

Если же гараж есть, то подъехав к нему и открывая ворота, не стоит оставлять машину с включенным двигателем.

Во время посещения магазинов, баров и ресторанов рекомендуется не оставлять без присмотра ключи и документы от автомобилей.

«Если появилось что-нибудь подозрительное в работе сигнализации (машина не закрывается с первого раза или, наоборот, начинает сама открываться) - значит, кто-то с помощью специальной аппаратуры вычисляет частоту сигнала. Кроме того, обращайте внимание, не следует ли за вами во время поездок одна и та же машина», - отметили в полиции.

При посадке в салон водителю рекомендуется сразу заблокировать двери, чтобы не подвергнуться внезапному нападению.

В случае же угона необходимо немедленно обратиться в полицию.