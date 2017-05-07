Появление комаров 7 мая предвещает хороший урожай

14:16, 07 мая 2017, ПАИ

По народному календарю 7 мая наступил Евсей — Овсы отсей.

Как пишет сalend.ru, в христианском именослове упоминается несколько святых Евсевиев. Наиболее известны среди них - мученик Евсевий, живший в I веке? Евсевий Никодмидийский, казненный императором Диоклетианом в начале IV века, преподобный Евсевий Пустынник, ставшим отшельником в IV веке.

В народе утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Чтобы избавиться от напасти, совершали молитвы и умывались святой водой.

К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору», — это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Существовали и особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух.

По некоторым признакам судили и о будущем урожае: хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров.

Также народ отмечал, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.

Добавим, что именины сегодня отмечают Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Сусанна, Фома.