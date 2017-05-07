Сергей Гармаш поздравит псковичей с Днём Победы
8 мая в 17:30 в Псковском академическом театра драмы имени А. С. Пушкина состоится праздничный вечер, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации в Театрально- концертной дирекции Псковской области.
В программе мероприятия – выступление Народного артиста России Сергея Гармаша, Арт-трио «Вольница» и актеров труппы Псковского театра драмы.
На торжественный вечер приглашены ветераны Великой Отечественной войны.