0
14:26
Сергей Гармаш поздравит псковичей с Днём Победы
14:16
Псковская театральная школа-мастерская «Гвозди» покажет спектакль на основе собранных учениками интервью
11:59
В Пскове чиновники обсудили судьбу псковских памятников с участниками градозащитной группы из соцсети «Вконтакте»
11:14
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
17:11
Оружие Победы
12:58
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
11:46
В 35 федеральных миллионов обойдется реставрация церкви Вознесения в Порховском районе
Еще новости
Культура

Сергей Гармаш поздравит псковичей с Днём Победы

8 мая в 17:30 в Псковском академическом театра драмы имени А. С. Пушкина состоится праздничный вечер, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.  Об этом Псковскому агентству информации в Театрально- концертной дирекции Псковской области.  

В программе мероприятия – выступление Народного артиста России Сергея Гармаша, Арт-трио «Вольница» и актеров труппы Псковского театра драмы.

На торжественный вечер приглашены ветераны Великой Отечественной войны.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сергей Гармаш поздравит псковичей с Днём Победы
07 мая 2017
Сергей Гармаш поздравит псковичей с Днём Победы
Псковская театральная школа-мастерская «Гвозди» покажет спектакль на основе собранных учениками интервью
06 мая 2017
Псковская театральная школа-мастерская «Гвозди» покажет спектакль на основе собранных учениками интервью
В Пскове чиновники обсудили судьбу псковских памятников с участниками градозащитной группы из соцсети «Вконтакте»
06 мая 2017
В Пскове чиновники обсудили судьбу псковских памятников с участниками градозащитной группы из соцсети «Вконтакте» 2
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
05 мая 2017
«Воздух-джаз» и гала-концерт пройдут на фестивале «Другое искусство» в Пскове
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
04 мая 2017
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
В 35 федеральных миллионов обойдется реставрация церкви Вознесения в Порховском районе
04 мая 2017
В 35 федеральных миллионов обойдется реставрация церкви Вознесения в Порховском районе
Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря ждет реставрация
03 мая 2017
Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря ждет реставрация 1
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство»
03 мая 2017
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство» 3

Идет загрузка...