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Общество

Почти 60 млн рублей потратит Росгвардия на закупку оружия у «Калашникова»

Федеральная служба управления войск Национальной гвардии России (Росгвардия) заключила с АО «Концерн «Калашников» госконтракты на поставку подствольных гранатометов ГП-34 и пистолетов-пулеметов «Витязь-СН». Как сообщает газета «Коммерсантъ», Росгвардия намерена закупить оружия на сумму 57,7 млн рублей.

Всего заказаны 252 гранатомета на сумму 11,2 млн рублей и 1 тыс. 23 пистолета-пулемета, цена которых составляет 46,5 млн рублей.

Поставить оружие «Калашников» должен  не позднее 25 ноября.

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