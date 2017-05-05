10 человек пострадали в результате обрыва троса на аттракционе «Свободное падение» в Турции

16:41, 07 мая 2017, ПАИ

В Турции в парке развлечений в городе Конья в результате обрыва троса упала гондола с людьми на аттракционе «Свободное падение», пишут российские СМИ со ссылкой на Anadolu.

На аттракционе люди поднялись вверх на 25 метров, после чего механизм их спустил вниз, но в двух метрах от земли произошёл обрыв троса, в результате гондола упала на платформу.

На аттракционе находились 17 человек, серьёзные травмы получили 10 из них. Пострадавшие были госпитализированы.