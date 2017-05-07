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Общество

О том, как вести себя в бане, рассказали жителям региона в псковском МЧС

В Главном управлении МЧС России по Псковской области  призвали жителей региона соблюдать меры предосторожности при эксплуатации бани.  «Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому напоминаем: очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной», - рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, их рекомендуется регулярно чистить, а также вовремя устранять дефекты печи.

Кроме того, псковичам советуют не допускать перекала печи, поскольку именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. «Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно!» - отметили в МЧС.

Там также подчеркнули, что в бане нельзя пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра.

В случае возникновения пожара незамедлительно следует звонить в пожарную охрану по телефонам: «01», «101», «112».

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