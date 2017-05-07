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Спорт

Сборная России по хоккею обыграла команду Италии

Во втором матче предварительного раунда Чемпионата мира по хоккею-2017 сборная России обыграла команду Италии. Матч завершился со счётом 10:1, пишет sport-express.ru.

Шайбы в команде Олега Знарка забросили Шайбы Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Владислав Наместников,  Артемий Панарин, Сергей Плотников и Сергей Мозякин.  

Единственный гол итальянцев выполнил Томмазо Траверса.

По результатам встречи России набрала 5 очков и вышла в лидеры группы A.

Следующий матч российским хоккеистам предстоит провести завтра, 8 мая, в 17:15 по московскому времени. Противником станет сборная Германии.

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