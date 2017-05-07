Сборная России по хоккею обыграла команду Италии
Во втором матче предварительного раунда Чемпионата мира по хоккею-2017 сборная России обыграла команду Италии. Матч завершился со счётом 10:1, пишет sport-express.ru.
Шайбы в команде Олега Знарка забросили Шайбы Сергей Андронов, Евгений Дадонов, Никита Кучеров, Владислав Наместников, Артемий Панарин, Сергей Плотников и Сергей Мозякин.
Единственный гол итальянцев выполнил Томмазо Траверса.
По результатам встречи России набрала 5 очков и вышла в лидеры группы A.
Следующий матч российским хоккеистам предстоит провести завтра, 8 мая, в 17:15 по московскому времени. Противником станет сборная Германии.