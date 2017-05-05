Контрабандиста из Белоруссии будут судить в Пыталово

18:04, 07 мая 2017, ПАИ

Прокурор Пыталовского района направил в суд уголовное дело в отношении уроженца Белоруссии, обвиняемого в совершении контрабанды табачных изделий в крупном размере.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, по версии следствия, мужчина прибыл Брестской области на таможенный пост МАПП Убылинка в Пыталовском районе. Там он прошёл через таможенную границу, заявив об отсутствии у него при себе и в автомобиле подлежащих декларированию предметов.

Однако, в ходе таможенного осмотра с применением инспекционного досмотрового комплекса было установлено, что в технологических отсеках автомобиля в специально изготовленных полостях находится незадекларированный товар, подлежащий письменному декларированию, а именно сигареты различных наименований на общую сумму более 250 тысяч рублей, что является крупным размером.

Отметим, что за совершение контрабанды мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.