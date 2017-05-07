Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»

18:23, 07 мая 2017, ПАИ

7 мая губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в закрытии проходившей в регионе международной «Вахты памяти-2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

«Мы встречаемся не первый год, и не первый год вы несете тяжелую, но благородную миссию, которой посвятили свою жизнь. Ваша дело будет необходимо до тех пор, пока из земли не будет поднят последний неизвестный солдат», — сказал Андрей Турчак на общем построении.

Он поздравил всех участников поисковой экспедиции с наступающим Днем Победы и вручил им Почетные грамоты и Благодарственные письма.

В нынешнем году в поисках останков времен Великой Отечественной войны участвовали 32 отряда — 215 человек из Брянска, Кирова, Челябинска, Первоуральска, а также Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Казахстан, Донецка и Луганска. Псковскую область представляли поисковые отряды из Пскова, Великих Лук и районов. Также среди них были школьники, студенты Псковского государственного университета, Псковского агротехнического колледжа, Великолукского института физической культуры, Челябинского государственного университета.

Андрей Турчак пообщался с поисковиками из каждого отряда. Командир отрядов «Наш долг» и «Юный поисковик» Центра внешкольной работы «Патриот» Руслан Абубекиров показал главе региона находки: фотоаппарат, подписные ложки, иконки, котелок с расстрелянным подкотельником и инициалами «ГИГ», фляжку и два компаса. По его словам, эти находки впоследствии станут экспонатами музея Центра внешкольной работы.

Отдельно Руслан Абубекиров поблагодарил Андрея Турчака за оказанную финансовую помощь в организации поездки на всероссийскую «Вахту Памяти» в Ржев, в результате которой специалисты смогли овладеть современными антропологическими методами исследования останков.

Поисковики из казахстанского отряда «Уральцы» в свою очередь обратились к главе региона с просьбой оказать содействие в формировании делегации Псковской области для участия в памятных мероприятиях в Казахстане в честь 95-летия Героя Советского Союза Маншук Маметовой, которая погибла при освобождении Невеля. Андрей Турчак выразил готовность оказать содействие в решении вопроса.

Во время разговора с поисковиками отряда «Маргелов», созданного на базе Великолукского союза десантников, губернатор сообщил о планируемой квоте в Псковском кадетском корпусе для ребят из южных районов области.

Отметим, что в этом году поисковики вели раскопки в окрестностях деревни Рожново Локнянского района, где с 1943 по 1944 годы проходила линия фронта. В тяжелых боях в течение года погибли около 14 тыс. советских солдат и офицеров. Неподалеку, в 10 км, находится деревня Чернушка, где Герой Советского Союза Александр Матросов совершил свой подвиг — закрыл грудью вражеский дзот и обеспечил успех атаки своего подразделения.

В ходе «Вахты памяти» были найдены останки 105 бойцов, фамилию одного из них удалось установить сразу на месте. Это военнослужащий Шамро. Данные о ещё одном павшем будут установлены после экспертизы медальона. 8 мая на братском захоронении в деревне Юхново состоится торжественное погребение найденных останков.

Отметим, что это не первый визит губернатора Псковской области в лагерь поисковиков. В прошлом году глава региона вместе с поисковиками поднял обломки военного самолета Ил-2 времен Великой Отечественной войны, найденного в ходе «Вахты памяти-2016» в невельских лесах.