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Москвичи Игорь и Яна Буланцевы выиграли VIII этап Кубка России по ралли в Псковской области

По предварительным данным, в абсолютном зачёте VIII этап Кубка – ралли «Голубые озёра -2017», которое прошло сегодня, 7 мая, в Псковской области, выиграл московский экипаж Игоря и Яны Буланцевых. На втором месте оказались Александр Осипов и Александр Андреев из Санкт-Петербурга, на третьем - петербуржцы Павел Щербаков и Алексей Горюнов.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре гонки, Александр Осипов и Александр Андреев показали лучший результат, но допущенный ими фальстарт и 10 секунд пенализации за это опустили экипаж на вторую строчку зачёта.

В классе 2000Н победили Александр Зайцев (Санкт-Петербург) и Юлия Шатохина (Ярославль). Второй результат показали петербуржцы Павел Козлов и Евгений Сапунов, третий - Константин Тарасов  и Илья Белоусов из Ижевска.

«Золото» в зачёте 1600Н завоевали Сергей Терентьев и Сергей Бойкиня из Санкт-Петербурга, «серебло» - Юрий Образцов (Санкт-Петербург) и Андрей Локотин (Луга, Ленинградская область), «бронзу» - петербуржцы Степан Демьянчук и Дмитрий Иванов. Выступавшие в этом классе великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк финишировали двенадцатыми.

В зачёте «Наша классика» места распределились следующим образом: первое – у петербуржцев Владимира Степанова и Вячеслава Степанова, второе – у Андрея Яцуры (Одинцово) и Юрия Капустина (Москва),  третье – у Алексея Воронина (Москва) и Константина Писчасова (Одинцово).

Церемония награждения победителей состоится сегодня в 21:00 в Детской музыкальной школе № 1 имени Мусоргского в Великих Луках.

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