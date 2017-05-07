Праздничные программы ко Дню Победы прошли в микрорайонах Пскова

19:06, 07 мая 2017, ПАИ

7 мая в микрорайонах Пскова прошли праздничные программы в честь Дня Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитете, в амфитеатре Детского парка состоялась многочасовая концертная программа с участием студентов Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова и учащихся школ города. Для зрителей юные артисты подготовили русские народные танцы, композиции военной тематики, песни, частушки, стихи.

В сквере на «Четырех углах» Центральная городская библиотека организовала праздничное мероприятие с участием ансамбля 76 дивизии ВДВ «Голубые молнии» и танцевальных коллективов Пскова.

На интерактивных площадка жители микрорайона могли бесплатно обменяться книгами, сфотографироваться на память в пилотке или фуражке, малыши изготовили своими руками «Голубей мира». Также на стенде любой желающий мог ознакомиться с тремя томами историко-документального издания «Солдаты победы» и «Книгой памяти». У «свободного микрофона» люди поздравляли друг друга с праздников Великой Победы и читали стихи военной поры.

Концертно-интерактивные программы военной тематики прошли также у общественного центра микрорайона «Псковкирпич», в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». В сквере у Дома офицеров солиста Народного коллектива вокальной студии дают концерт «Салон бальных танцев».

Любители хоккея собрались в Ледовом дворце Пскова на финал VI Кубка Победы между командами ХК «ВДВ-Купол» (Псков) и ХК «Аллигатор» (Гатчина). Победу в матче со счетом 5:4 одержали псковичи.

В Овсище праздничное мероприятие прошло у школы №3. Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков поздравил жителей с наступающим праздником. Он отметил, что с каждым годом свидетелей военных лет становится все меньше, а вместе с ними уходит целая эпоха - эпоха героев-победителей. Григорий Стороненков выразил слова благодарности всем, кто внес лепту в общую Победу, и пожелал ветеранам крепкого здоровья и долголетия.

Для жителей Овсище был подготовлен концерт «Весна Победная», в котором приняли участие воспитанники школы № 3, детского сада № 28, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, академический народный хор «Родники». В ходе мастер-классов все желающие могли изготовить своими руками голубя мира. Библиотека семейного чтения представила книги об истории и участниках Великой Отечественной войны.

В конце праздника всех гостей ждало праздничное угощение - армейская каша от поваров воинской части № 64044.