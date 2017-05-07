Храм в честь Георгия Победоносца освятили в Пушкинском заповеднике

19:16, 07 мая 2017, ПАИ

6 мая, в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, праздник Иверской иконы Божией Матери, состоялось освящение храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Воронич на территории Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, чин освящения храма и Божественную литургию совершил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Ему сослужили игумен Свято-Успенского Святогорского монастыря архимандрит Макарий (Швайко), благочинный монастыря иеромонах Трифон (Чепрасов), секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев), настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца с.Воронич иеромонах Иеремия (Чугунов), настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи посёлка Юкки Выборгской епархии, доктор медицинских наук, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, председатель Александро-Невского общества трезвости протоиерей Григорий Григорьев, насельник Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря Архангельской епархии игумен Варсонофий (Чугунов). Диаконский чин возглавил иеродиакон Андрей (Парфенов).

Песнопения Божественной литургии исполнил хор братии Свято-Успенского Святогорского монастыря под управлением иеромонаха Саввы (Овчинникова).

За богослужением молилис директор музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, сотрудники музея, прихожане, паломники и местные жители.

По окончании праздничного богослужения епископ Сергий поздравил настоятеля храма и прихожан со знаменательным событием в жизни прихода - освящением храма. Он сравнил освящение храма с «еще одной зажженной лампадой на небесном небосклоне, которая будет своим божественным светом освящать всех, кто приходит в храм на молитву и тех, кто еще на пути к Богу».

Владыка Сергий поблагодарил всех, тех «кто потрудился над возрождением, восстановлением этого храма Божия, кто сюда вложил свои силы, свою любовь к Богу, свои средства для того, чтобы этот храм восстал во всей своей прежней красоте и благолепии».

В своем слове епископ Сергий отметил: «Господь никогда не забудет тех людей, которые созидали этот храм, ибо за каждой Божественной литургией Святая Церковь молится о «благочестивых создателях святаго храма сего». Пусть святой великомученик и Победоносец Георгий, чьему имени посвящён этот святой храм, сегодня радуется своим бессмертным духом и благословляет всех нас».

Он поблагодарил Георгия Василевича за сотрудничество с Великолукской епархией и настоятеля храма иеромонаха Иеремию за его пастырские труды, пожелал всем помощи Божией и преподал святительское благословение.

Напомним, что деревянный, на каменном фундаменте храм святого великомученика и Победоносца Георгия был построен прихожанами в 1760 году, эта дата была на деревянном кресте, который хранился в храме. По другим данным, храм построен в 1764 году. Предполагается, что тогда здание храма было восстановлено на фундаменте старой церкви, сожженной поляками в XVI веке. В 1790-е годы храм был перестроен, в 1820-е годы - отремонтирован. В 1891 году «возобновлен» храмовый иконостас. Работы выполнил псковский позолотчик Озолин. Часть денег на эти цели пожертвовал церковный староста крестьянин Яков Иванович Крестинин. Им же были пожертвованы средства на наружную окраску храма. Деревянная колокольня, была построена в связи с храмом и имела пять колоколов. Первый, весом 24 п., без надписи; второй весил 12 п. 3 ф.; третий - 8 п.; вес четвертого неизвестен; пятый - 30 ф. Как было сказано в документах: «храм находится на крутой и высокой горе, окружен с одной стороны лугами и рекой, с другой - полями».

По штатам 1876 года в храме было положено служить настоятелю и псаломщику, но фактически служили священник, дьякон и псаломщик, а с 1914 году священник и псаломщик. В конце XIX начале XX вв. в храме служили священники: Николай Спекинский (с 1893 года по 14 марта 1905 года), Александр Невежин (с 3 апреля 1905 года по 25 апреля 1917 года), Николай Великотный (с 24 мая 1917 года), Георгий Шлепетинский (с 26 июля 1917 года); диаконы: Феодор Муравейский и Иоанн Панов; псаломщики: Петр Азелицкий, Александр Соколов и Андрей Крылов.

В 1914 году в приход храма входили пригород Воронич, села Воскресенское, Вече, Лысая Гора, Тригорское и 48 деревень. Всего насчитывалось 3286 прихожан. Утверждалось, что Георгиевская церковь сгорела от удара молнии в (1911) 1917 году, но документы свидетельствуют, что последняя служба в ней состоялась 25 декабря 1925 года. Предположительно храм уничтожен в конце 1920-х - начале 1930-х годов.

В Георгиевском храме бывал А. С. Пушкин, часто посещавший Тригорское в годы Михайловской ссылки. Известно, что 7 апреля 1825 года, в годовщину смерти Байрона, Пушкин заказывал здесь молебен за упокой души великого английского поэта. С историей этого храма самым тесным образом были связаны друзья А.С. Пушкина, здесь их крестили, венчали и отпевали. В 1833 году венчалась Александра Осипова, приёмная дочь П. А. Осиповой, с псковским полицмейстером майором Петром Николаевичем Беклешовым. В 1813 году в метрической книге сделана запись о смерти 28 января Александра Вындомского, отца соседки и доброй знакомой Пушкиных Прасковьи Осиповой, а в 1859 году, 7 апреля, сделана запись о её кончине.

В 1983 году директор Пушкинского заповедника С. С. Гейченко обозначил место храма на поверхности современной валунной кладкой, но подлинные фундаменты XVIII веков по-прежнему оставались под землей.

В 2002-2004 годы Псковская областная экспедиция ИИМКа проводила археологические раскопки на городище Воронич в Тригорском. Задачей раскопок стало исследование фундаментов Георгиевской церкви, которую администрация Пушкинского заповедника собиралась восстановить. Проект воссоздания храма был разработан псковскими архитекторами-реставраторами на основе описаний конца XIX века и сохранившихся фотографий начала XX века. За три полевых сезона были полностью раскрыты фундаменты Георгиевской церкви и исследовано более 300 погребений церковного кладбища. При раскопках погребений были найдены нательные кресты, украшения, пуговицы, фрагменты ткани от погребальной одежды. Все открытые раскопками погребения после тщательной фиксации были перезахоронены у стены храма. По результатам раскопок проект воссоздания храма был скорректирован.

Храм восстановлен по инициативе Пушкинского музея-заповедника и благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия (Ридигера). Строительство началось сразу после завершения раскопок, осенью 2004 года, подлинные валунные фундаменты были «укрыты» своеобразным чехлом из современной валунной кладки.

В 2005 года на средства благотворительного фонда «Общество друзей Пушкиногорья» началось возведение храма на фундаменте прежней церкви. 8 апреля 2005 года на городище Воронич был совершен молебен и заложен первый камень в основание будущего храма, а уже в 2007 году храм был восстановлен. В настоящее время он находится на балансе музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

24 июня 2006 года наместник Свято-Успенского Святогорского монастыря игумен Макарий освятил кованые кресты, изготовленные псковскими кузнецами, которые воздвигли над храмом. Установил их бригадир строителей Егор Семочкин. Три иконы середины XIX века: Господь Вседержитель, Святой Иоанн Предтеча и образ Божией Матери подарены церкви сотрудником «Литературной газеты» Наталией Боргин (Всеволожской). Она увидела их в Австрии и выкупила для Георгиевской церкви. Необходимую реставрацию провел Савва (Савелий) Васильевич Ямщиков. Еще одна икона, бисерного шитья, современная, это образ Преподобного Серафима Саровского. Её выполнила москвичка Татьяна Богданова, жена иконописца Павла Аносова. Он написал иконы для нижнего яруса иконостаса Георгиевской церкви. Храмовую икону Чудо Святого Георгия о змие и еще 28 икон храму передал начальник управления Федеральной службы безопасности России по Псковской области Александр Стусенко. Эти иконы были спасены от рук контрабандистов. Также у входа на церковный двор расположилась большая куча каменных ядер, найденных при раскопках на городище.

На городище Воронич находится родовое кладбище хозяев Тригорского. У восточной алтарной стены Георгиевского храма погребены А. М. Вындомский, А. Н. Вульф (их могилы находятся под общим памятником - белым мраморным крестом). Рядом под мраморной могильной плитой покоится прах мужа П. А. Осиповой И. С. Осипова. Около него под такою же плитой похоронена сама хозяйка Тригорского Прасковья Осипова. Здесь же находятся могилы директора Пушкинского заповедника с 1945 по 1989 года С. С. Гейченко и с июля 2009 года - могила реставратора и искусствоведа С. В. Ямщикова.