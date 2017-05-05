Дачный дом загорелся в стругокрасненской деревне Пламя

19:24, 07 мая 2017, ПАИ

7 мая около 14:15 в деревне Пламя Стругокрасненского района загорелся дачный дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на борьбу с огнём выезжали 8 пожарных, были задействованы 2 единицы техники.

Кроме того, сегодня в деревне Федосино Островского района был обнаружен взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Для обезвреживания привлекалась группа поисково-спасательного отряда Пскова в составе двух человек. Привлекалась одна единица техника.