0
18:23
Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
12:51
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
18:05
В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками
11:21
На репетиции Парада Победы в Пскове 5 мая приняли решение повторную проверку готовности не проводить (ФОТО)
21:18
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
17:55
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
17:11
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Небольшой дождь и 10 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 8 мая

8 мая в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт  небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер ожидается северо-восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от  +5 до +10.

Атмосферное давление будет низким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
07 мая 2017
Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
07 мая 2017
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками
06 мая 2017
В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками 3
На репетиции Парада Победы в Пскове 5 мая приняли решение повторную проверку готовности не проводить (ФОТО)
06 мая 2017
На репетиции Парада Победы в Пскове 5 мая приняли решение повторную проверку готовности не проводить (ФОТО) 1
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
05 мая 2017
Более 50 человек примут участие в Международных гонках внедорожников в Новоржевском районе
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
05 мая 2017
12-17 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 мая
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 мая 2017
Участницы «Миссис Псков 2017» устроили фотосессию в купальниках (ФОТОРЕПОРТАЖ) 5
Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая
05 мая 2017
Псковичей приглашают к участию в акции «Бессмертный полк» 9 мая

Идет загрузка...