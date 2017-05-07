Небольшой дождь и 10 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 8 мая

19:35, 07 мая 2017, ПАИ

8 мая в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер ожидается северо-восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +5 до +10.

Атмосферное давление будет низким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.