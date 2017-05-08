Сегодня во всем мире празднуется День Красного Креста и Красного полумесяца

09:14, 08 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 8 мая, отмечается Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца. Об этом сообщает портал calend.ru.

Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца отмечается ежегодно 8 мая и учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана, день рождения которого приходится на этот день.

В середине 19 века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста (International Committee of the Red Cross).

Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге. На конференции был принят устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. А впервые Международный день Красного Креста был отмечен в 1948 году.