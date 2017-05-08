Мину, ручную гранату и артснаряд обезвредили в Псковской области 7 мая

09:59, 08 мая 2017, ПАИ

7 мая на территории Псковской области обезвредили мину, ручную гранату и артснаряд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В частности, около деревни Кубасово Стругокрасненского района обезвредили минометную мину 82 мм. Кроме того, вблизи деревни Малая Губа Отровского района специалисты обнаружили артиллерийский снаряд 122 мм.

Также, в районе деревни Тереб Гдовского района обезвредили ручную наступательную гранату Ф-1.