Мину, ручную гранату и артснаряд обезвредили в Псковской области 7 мая
7 мая на территории Псковской области обезвредили мину, ручную гранату и артснаряд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В частности, около деревни Кубасово Стругокрасненского района обезвредили минометную мину 82 мм. Кроме того, вблизи деревни Малая Губа Отровского района специалисты обнаружили артиллерийский снаряд 122 мм.
Также, в районе деревни Тереб Гдовского района обезвредили ручную наступательную гранату Ф-1.