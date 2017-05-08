0
14:05
Ограничение движения транспортных средств введут в Пскове 9 мая
11:43
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
11:18
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
10:13
День Марка Ключника наступил сегодня по народному календарю
18:23
Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
12:51
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
18:05
В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками
Еще новости
Общество

Мину, ручную гранату и артснаряд обезвредили в Псковской области 7 мая

7 мая на территории Псковской области обезвредили мину, ручную гранату и артснаряд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В частности, около деревни Кубасово Стругокрасненского района обезвредили минометную мину 82 мм. Кроме того, вблизи деревни Малая Губа Отровского района специалисты обнаружили артиллерийский снаряд 122 мм.

Также, в районе деревни Тереб Гдовского района обезвредили ручную наступательную гранату Ф-1.  

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ограничение движения транспортных средств введут в Пскове 9 мая
08 мая 2017
Ограничение движения транспортных средств введут в Пскове 9 мая
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
08 мая 2017
Парад войск Псковского гарнизона и Плац-концерт откроют праздничный день 9 мая
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
08 мая 2017
На спектакли фестиваля «Другое искусство» псковичи смогут попасть бесплатно
День Марка Ключника наступил сегодня по народному календарю
08 мая 2017
День Марка Ключника наступил сегодня по народному календарю
Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
07 мая 2017
Андрей Турчак встретился с участниками международной «Вахты памяти-2017»
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
07 мая 2017
С Днём радио поздравил спикер Псковского облсобрания работников и ветеранов отрасли
В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками
06 мая 2017
В столовой СПбГУ блюда украсили съедобными георгиевскими ленточками 4
На репетиции Парада Победы в Пскове 5 мая приняли решение повторную проверку готовности не проводить (ФОТО)
06 мая 2017
На репетиции Парада Победы в Пскове 5 мая приняли решение повторную проверку готовности не проводить (ФОТО) 1

Идет загрузка...